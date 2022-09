Elezioni, Violi (5 stelle): “Ci davano per finiti, ma cresciamo anche in Lombardia” (Di lunedì 26 settembre 2022) Il bergamasco Dario Violi (Coordinatore M5S Lombardia), commenta l’esito delle Elezioni politiche e in particolare del suo partito: “Ancora una volta tutti quelli che ci davano per finiti, sono costretti a rimangiarsi la parola. Hanno provato in ogni modo a estrometterci dalla scena politica, a cominciare da chi ha interrotto un percorso di due anni, salvo poi provare ad allearsi con chiunque, con il risultato che oggi è sotto gli occhi di tutti. I cittadini hanno risposto che la voce del Movimento Cinque stelle è ancora forte nel Paese, dove siamo il terzo movimento politico. anche in Lombardia, dove sapevamo che il dato non sarebbe stato comparabile al nazionale, registriamo una decisa tendenza di crescita rispetto alle ultime tornate elettorali. Il ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 settembre 2022) Il bergamasco Dario(Coordinatore M5S), commenta l’esito dellepolitiche e in particolare del suo partito: “Ancora una volta tutti quelli che ciper, sono costretti a rimangiarsi la parola. Hanno provato in ogni modo a estrometterci dalla scena politica, a cominciare da chi ha interrotto un percorso di due anni, salvo poi provare ad allearsi con chiunque, con il risultato che oggi è sotto gli occhi di tutti. I cittadini hanno risposto che la voce del Movimento Cinqueè ancora forte nel Paese, dove siamo il terzo movimento politico.in, dove sapevamo che il dato non sarebbe stato comparabile al nazionale, registriamo una decisa tendenza di crescita rispetto alle ultime tornate elettorali. Il ...

MentoreSiesto : @berlusconi Caro Silvio, come sempre vìoli il silenzio nella giornata precedente le elezioni. Come sempre. Non ci s… - CyborgDee : Cazzaro che violi il silenzio elettorale e posti ogni mezz’ora, hai paura che sotto il 13 di arrostisca il culo sia… - Subus85 : @qfwfq71 @unozerozer0 @repubblica 1. Uscita infelice sotto elezioni si chiama ingerenza. 2. Se violi gli accordi la… - __koinoyokan_ : Le elezioni del 25 ma é Marco Violi a Thread -