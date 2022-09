Elezioni Sicilia, proiezioni Rai: Schifani 37,8% e De Luca 25,8% (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Alle Elezioni per la Regione Siciliana, secondo la prima proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 6%, è avanti il candidato di centrodestra Renato Schifani al 37,8%, seguito dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca al 25,8%, la candidata del centrosinistra Caterina Chinnici al 18,8% e Nuccio Di Paola (M5s) al 15,5%. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Alleper la Regionena, secondo la prima proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 6%, è avanti il candidato di centrodestra Renatoal 37,8%, seguito dal leader di Sud chiama Nord Cateno Deal 25,8%, la candidata del centrosinistra Caterina Chinnici al 18,8% e Nuccio Di Paola (M5s) al 15,5%. L'articolo proviene da Italia Sera.

