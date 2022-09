Elezioni politiche 2022: Il discorso di Enrico Letta in diretta (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Partito democratico si prepara alla resa dei conti. Dopo il deludente risultato alle Elezioni, in cui l’intero centrosinistra ha ottenuto una percentuale di voti simile a quella della sola Fratelli d’Italia, cresce l’attesa per il discorso di Enrico Letta sul futuro del partito. In attesa dei risultati definitivi sulla distribuzione dei seggi, il partito guarda al prossimo congresso per decidere il proprio futuro, mentre iniziano a circolare i nomi dei possibili successori di Letta, nel caso l’ex presidente del Consiglio fosse spinto a un passo indietro. Tra i candidati più probabili l’attuale presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. A sinistra, vengono ipotizzate anche le candidature del ministro del Lavoro Andrea Orlando e del vicesegretario Peppe ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Partito democratico si prepara alla resa dei conti. Dopo il deludente risultato alle, in cui l’intero centrosinistra ha ottenuto una percentuale di voti simile a quella della sola Fratelli d’Italia, cresce l’attesa per ildisul futuro del partito. In attesa dei risultati definitivi sulla distribuzione dei seggi, il partito guarda al prossimo congresso per decidere il proprio futuro, mentre iniziano a circolare i nomi dei possibili successori di, nel caso l’ex presidente del Consiglio fosse spinto a un passo indietro. Tra i candidati più probabili l’attuale presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. A sinistra, vengono ipotizzate anche le candidature del ministro del Lavoro Andrea Orlando e del vicesegretario Peppe ...

davidallegranti : Il risultato più pittoresco di queste elezioni politiche potrebbe essere il M5s che dimezza i voti rispetto al 2018… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - paoloassoli : @ilsabino1994 La storia è antica! Le elezioni comunali e le politiche non vanno mai di pari passo ! - lore944 : RT @ilpost: Fascina ha ottenuto il 36 per cento dei voti superando di diversi punti sia la candidata del M5S sia quello del centrosinistra… -