Elezioni: Conte, 'alleanza con Pd nel lazio? valuteremo, ma asticella M5S alta' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - “Veniamo da un'esperienza siciliana in cui ci siamo resi conto che non c'erano condizioni per andare avanti con il Pd e abbiamo detto che quel che accade a Roma non può non avere un effetto anche altrove. Ogni situazione va valutata caso per caso, valuteremo anche quella della Regione lazio, c'è ancora tempo, ma poniamo un'asticella molto alta dappertutto". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte in conferenza stampa. "Abbiamo accumulato molta esperienza sul comportamento del gruppo dirigente del Pd e voglio avvertirli - aggiunge -: da ora in poi non sarà facile dialogare con noi”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - “Veniamo da un'esperienza siciliana in cui ci siamo resi conto che non c'erano condizioni per andare avanti con il Pd e abbiamo detto che quel che accade a Roma non può non avere un effetto anche altrove. Ogni situazione va valutata caso per caso,anche quella della Regione, c'è ancora tempo, ma poniamo un'moltodappertutto". Lo dice il leader del M5S Giuseppein conferenza stampa. "Abbiamo accumulato molta esperienza sul comportamento del gruppo dirigente del Pd e voglio avvertirli - aggiunge -: da ora in poi non sarà facile dialogare con noi”.

