Elezioni 2022 | Serracchiani | “Vittoria alla destra | serata triste per Pd”

(Adnkronos) – "Questa sera indubbiamente, alla luce dei risultati visti fin qui, non possiamo non attribuire alla destra la Vittoria trascinata da Giorgia Meloni". Così la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani commentando i dati delle urne. Elezioni 2022 tutti i risultati "E' una serata triste per il Paese. Siamo però la prima forza di opposizione in Parlamento, siamo la seconda forza politica e quindi riteniamo di dover fare un'opposizione importante. Abbiamo una grande responsabilità – ammette Serracchiani – , ce l'abbiamo di fronte all'Europa e al Paese per i passaggi delicati che il Paese sta affrontando. Siamo consapevoli che il Pd in questa sua posizione abbia una grande responsabilità. Il Pd – insiste ...

