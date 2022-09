Elezioni 2022 | Letta annuncia il congresso del Pd | “Non mi candiderò | è tempo per una nuova generazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo la disfatta del Partito democratico allepolitiche, Enricohato la convocazione deldel partito e, soprattutto, ufficializzato che non correrà per la segreteria. “Non mi ripresenterò candidato”, ha anticipato. “La mia leadership terminerà non appena ne sarà individuata un’altra”. Non si dimetterà subito, soltanto per “assicurare con spirito di servizio la guida del Pd”. Perildem dovrà essere “di profonda riflessione, sul concetto di un nuovo Pd che sia all’altezza di questa sfida epocale, di fronte a una destra che più destra non c’è mai stata” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.