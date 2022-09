“Con uno importante della tv”. Ilary Blasi, dall’amico viene fuori anche questa (Di lunedì 26 settembre 2022) Ogni volta che emerge una novità sull’argomento più gettonato degli ultimi tempi, la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, c’è sempre Alex Nuccetelli al seguito. Sempre pronto a commentare tutte le piccole, grandi news sulla discussa storia, l’ex marito di Antonella Mosetti, migliore amico dell’ex calciatore ha colpito ancora. Sarebbe stato lui a presentarli oltre vent’anni fa, quando Francesco Totti perse letteralmente la testa per Ilary Blasi, guardandola in televisione nelle vesti di letterina di Passaparola. Ma Alex Nuccetelli, pur conoscendo la conduttrice da tanto, rimane sempre dalla parte del Capitano. Ora ha svelato anche dettagli intimi sui due ex. Totti e Ilary Blasi, ora rivelazioni piccanti Le nuove dichiarazioni di Alex Nuccetelli ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 26 settembre 2022) Ogni volta che emerge una novità sull’argomento più gettonato degli ultimi tempi, la separazione trae Francesco Totti, c’è sempre Alex Nuccetelli al seguito. Sempre pronto a commentare tutte le piccole, grandi news sulla discussa storia, l’ex marito di Antonella Mosetti, migliore amico dell’ex calciatore ha colpito ancora. Sarebbe stato lui a presentarli oltre vent’anni fa, quando Francesco Totti perse letteralmente la testa per, guardandola in televisione nelle vesti di letterina di Passaparola. Ma Alex Nuccetelli, pur conoscendo la conduttrice da tanto, rimane sempre dalla parte del Capitano. Ora ha svelatodettagli intimi sui due ex. Totti e, ora rivelazioni piccanti Le nuove dichiarazioni di Alex Nuccetelli ...

