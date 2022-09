‘C’è un pacco per lei’, e mandano la badante alla posta: 95enne truffata e derubata (Di lunedì 26 settembre 2022) L’ha contattata, con l’anonimo, al telefono. E con la scusa di essere il nipote, l’ha raggirata e l’ha truffata, puntando sulla fiducia. L’ennesima truffa, ancora una trappola: questa volta a cadere nel tranello a Roma una donna di 95 anni, una ‘nonnina’ che pensava di dover aiutare il nipote. E che, invece, è stata derubata: tutti i suoi gioielli sono stati portati via, in pochi istanti. La truffa all’anziana in via Conca d’Oro L’ennesima truffa ai danni di un’anziana si è consumata il 19 settembre scorso, in pieno giorno. La donna, che vive con la badante peruviana di 63 anni in via Conca d’Oro, ha prima ricevuto una telefonata, poi è stata derubata. Dall’altra parte della cornetta, in base alla ricostruzione degli agenti, un uomo che ha finto di essere suo nipote e che ha chiesto insistentemente di poter parlare con la badante. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) L’ha contattata, con l’anonimo, al telefono. E con la scusa di essere il nipote, l’ha raggirata e l’ha truffata, puntando sulla fiducia. L’ennesima truffa, ancora una trappola: questa volta a cadere nel tranello a Roma una donna di 95 anni, una ‘nonnina’ che pensava di dover aiutare il nipote. E che, invece, è stata derubata: tutti i suoi gioielli sono stati portati via, in pochi istanti. La truffa all’anziana in via Conca d’Oro L’ennesima truffa ai danni di un’anziana si è consumata il 19 settembre scorso, in pieno giorno. La donna, che vive con laperuviana di 63 anni in via Conca d’Oro, ha prima ricevuto una telefonata, poi è stata derubata. Dall’altra parte della cornetta, in basericostruzione degli agenti, un uomo che ha finto di essere suo nipote e che ha chiesto insistentemente di poter parlare con la. ...

