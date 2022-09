Carolina Marconi, tutto sulla concorrente del GF Vip: il successo, la terribile malattia e come sta oggi (Di lunedì 26 settembre 2022) Carolina Marconi è una nuova concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Non è per lei una prima volta, dal momento che divenne famosa in Italia proprio per la sua partecipazione al Grande Fratello 4 all’inizio degli anni Duemila. Da allora sono trascorsi 18 anni e, come inevitabile che fosse, sono successe molte cose nella sua vita. Una di queste è la conoscenza del suo attuale compagno, Alessandro Trulli, arrivato dopo che il matrimonio con Salvatore De Lorenzis è finito in tribunale, con l’accusa di violenze nei confronti dell’ormai ex marito. In questi ultimi anni Carolina è inoltre divenuta un esempio per tantissime donne, dopo aver combattuto senza nascondersi la sua battaglia contro il cancro al seno. Carolina Marconi al Grande ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 settembre 2022)è una nuovaufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Non è per lei una prima volta, dal momento che divenne famosa in Italia proprio per la sua partecipazione al Grande Fratello 4 all’inizio degli anni Duemila. Da allora sono trascorsi 18 anni e,inevitabile che fosse, sono successe molte cose nella sua vita. Una di queste è la conoscenza del suo attuale compagno, Alessandro Trulli, arrivato dopo che il matrimonio con Salvatore De Lorenzis è finito in tribunale, con l’accusa di violenze nei confronti dell’ormai ex marito. In questi ultimi anniè inoltre divenuta un esempio per tantissime donne, dopo aver combattuto senza nascondersi la sua battaglia contro il cancro al seno.al Grande ...

