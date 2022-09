Ascolti TV 25 settembre 2022 | boom Soliti Ignoti con la vincita stellare di Serena Rossi e Marisa Laurito

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 26 settembre 2022) Arrivano i risultati deglitv della giornata di ieri 25. In prima serata Amadeus ha allungato il passo, occupando questo slot orario dalle 20.45 fino alle 22.26, prima di passare la linea ad ‘Aspettando Mina'. Canale 5 ha proposto un nuovo appuntamento di Scherzi a parte', ma chi avrà avuto la meglio tra Amadeus ed Enrico Papi? Domenica leggermente in calo per Marco Liorni che a livello di audience incassa dei bassi riscontri con la sua Reazione a Catena. Tuttavia è bene precisare che si tratta di un calo risicato e che non intacca affatto il successo del game show. In questa puntata si segnala un altro trionfo ottenuto da quelle che sono a tutti gli effetti le super campionesse di questa edizione di Reazione a Catena! Con il loro settimo successo, le ragazze varesotte hanno raggiunto ...