Wurstel contaminati dal batterio listeria: lotti ritirati. Casi di listeriosi alimentare (Di domenica 25 settembre 2022) Il ministero della Salute ha verificato la correlazione di alcuni Casi clinici e la presenza del ceppo listeria ST 155 in Wurstel di pollo prodotti dall'azienda Agricola Tre ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Il ministero della Salute ha verificato la correlazione di alcuniclinici e la presenza del ceppoST 155 indi pollo prodotti dall'azienda Agricola Tre ...

OsimoSiamoNoi : Wurstel contaminati, casi di listeriosi alimentare in varie regioni. Allerta del Ministero. Sintomi e come difender… - ABosurgi : RT @Gazzettino: Wurstel contaminati, casi di listeriosi alimentare in varie regioni. Allerta del Ministero. Sintomi e come difendersi https… - Gazzettino : Wurstel contaminati, casi di listeriosi alimentare in varie regioni. Allerta del Ministero. Sintomi e come difender… - DanieleScarpini : Wurstel contaminati, casi di listeriosi alimentare in varie regioni. Quali sono i sintomi e come difendersi - occhio_notizie : La gravità della sintomatologia va da forme simil-influenzali o gastroenteriche a forme setticemiche, meningiti o a… -