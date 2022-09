Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2022 ore 07:30 (Di domenica 25 settembre 2022) Viabilità DEL 25 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO è REGOLARE NELLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione TUTTAVIA CONSIGLIAMO DI AVERE LA MASSIMA PRUDENZA A CAUSA DELLA PIOGGIA CHE STA COLPENDO LA A12 Roma CIVITAVECCHIA, LA DIRAMAZIONE Roma SUD, LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA A24 Roma TERAMO, RICORDIAMO CHE INFATTI PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI È PREVISTA SL Lazio L’ALLERTA METEO GIALLA. RAMMENTIAMO INOLTRE CHE SULLA PONTINA, A CAUSA DI LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO CENTRALE, POSSONO VERIFICARSI CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO PER QUANTO RIGUARDA IL ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 settembre 2022)DEL 25 SETTEMBREORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO è REGOLARE NELLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLATUTTAVIA CONSIGLIAMO DI AVERE LA MASSIMA PRUDENZA A CAUSA DELLA PIOGGIA CHE STA COLPENDO LA A12CIVITAVECCHIA, LA DIRAMAZIONESUD, LA DIRAMAZIONENORD E LA A24TERAMO, RICORDIAMO CHE INFATTI PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI È PREVISTA SLL’ALLERTA METEO GIALLA. RAMMENTIAMO INOLTRE CHE SULLA PONTINA, A CAUSA DI LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO CENTRALE, POSSONO VERIFICARSI CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTELNO E SPINACETO PER QUANTO RIGUARDA IL ...

romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via dei Sette Metri tra Via della Marinella di Marino e Via Anagnina - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in via Gregorio VII - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in viale dei Colli Portuensi - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via Massa di San Giuliano tra Via Polense e Via del Casalone - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in via Baldo degli Ubaldi -

