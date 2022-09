ledicoladelsud : Usa, sparatoria al luna park: panico a Pittsburgh - lifestyleblogit : Usa, sparatoria al luna park: panico a Pittsburgh - - italiaserait : Usa, sparatoria al luna park: panico a Pittsburgh - fisco24_info : Usa, sparatoria al luna park: panico a Pittsburgh: (Adnkronos) - Tre persone sono rimaste ferite, tra cui due 15enn… - stefaniatrevis1 : RT @LaStampa: Usa, sparatoria al luna park di Pittsburgh: 3 feriti. Caccia a un ragazzo armato -

La Stampa

Due 15enni e un 29enne sono stati colpiti ad una gamba e sono in condizioni stabili, altre persone sono rimaste lievemente ferite nella calca si è creata subito dopo laUna persona sarebbe riuscita a fuggire dalla. L'uomo che ha sparato si sarebbe poi barricato all'interno della casa . La polizia è stata allertata di unanell'area, ed al loro ... Usa, sparatoria al luna park di Pittsburgh: 3 feriti. Caccia a un ragazzo armato (Adnkronos) – Tre persone sono rimaste ferite, tra cui due adolescenti di 15 anni, in seguito a una sparatoria in un luna park vicino a Pittsburgh, negli Stati Uniti. Lo riporta l’emittente Abc citand ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...