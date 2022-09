Usa, Italia seconda ai Mondiali di Macelleria: a Sacramento tre ori e un bronzo (Di domenica 25 settembre 2022) Tre ori e un bronzo, un ottimo bottino che piazza l’Italia seconda nel medagliere dei Mondiali di Macelleria. Il rientro dagli Stati Uniti, dove si sono tenuti i Mondiali di Macelleria, è più che positivo per la compagine Italiana che ottiene importanti conferme e torna a casa con 4 medaglie. Meglio ha fatto solo la Germania. Alle spalle dell’Italia sono arrivate nazioni con una fortissima tradizione carnivora come Irlanda, Gran Bretagna e Francia. L’Italia ha ottenuto 3 medaglie d’oro come “Miglior preparato di agnello”, ” Miglior preparato di pollo” e “Miglior tecnica nel disosso”, un premio, quest’ultimo, vinto dal nostro Gianni Giardina, macellaio siciliano di Canicattì. Medaglia di bronzo per ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 settembre 2022) Tre ori e un, un ottimo bottino che piazza l’nel medagliere deidi. Il rientro dagli Stati Uniti, dove si sono tenuti idi, è più che positivo per la compaginena che ottiene importanti conferme e torna a casa con 4 medaglie. Meglio ha fatto solo la Germania. Alle spalle dell’sono arrivate nazioni con una fortissima tradizione carnivora come Irlanda, Gran Bretagna e Francia. L’ha ottenuto 3 medaglie d’oro come “Miglior preparato di agnello”, ” Miglior preparato di pollo” e “Miglior tecnica nel disosso”, un premio, quest’ultimo, vinto dal nostro Gianni Giardina, macellaio siciliano di Canicattì. Medaglia diper ...

