Usa: ‘Abbiamo detto a Mosca che reagiremo duramente se usano l’atomica’. Media: ‘Dopo il 28 chi è reclutabile non potrà lasciare Russia’ (Di domenica 25 settembre 2022) Mosca risponde alla controffensiva di Kiev, con una campagna di bombardamenti che nelle ultime 24 ore ha colpito l’Ucraina in numerosi distretti. Da Odessa a Zaporizhzhia, le bombe della Federazione si sono abbattute contro città e villaggi in mano all’esercito di Volodymyr Zelensky che, da parte sua, ha risposto a Kherson colpendo un’altra base militare russa. Mosca, intanto, ha annunciato ulteriori restrizioni e pene nei confronti di chi si rifiuta di arruolarsi dopo la mobilitazione parziale ordinata da Vladimir Putin. Tra queste, la decisione che dopo il 28 settembre coloro che rientrano nella categoria di cittadini arruolabili non possono lasciare il Paese. Da Washington arriva invece la risposta alla possibilità che Mosca possa usare l’arma nucleare: il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022)risponde alla controffensiva di Kiev, con una campagna di bombardamenti che nelle ultime 24 ore ha colpito l’Ucraina in numerosi distretti. Da Odessa a Zaporizhzhia, le bombe della Federazione si sono abbattute contro città e villaggi in mano all’esercito di Volodymyr Zelensky che, da parte sua, ha risposto a Kherson colpendo un’altra base militare russa., intanto, ha annunciato ulteriori restrizioni e pene nei confronti di chi si rifiuta di arruolarsi dopo la mobilitazione parziale ordinata da Vladimir Putin. Tra queste, la decisione che dopo il 28 settembre coloro che rientrano nella categoria di cittadini arruolabili non possonoil Paese. Da Washington arriva invece la risposta alla possibilità chepossa usare l’arma nucleare: il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, ...

