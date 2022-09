The Witcher 3 su Netflix solo nel 2023: nell’attesa c’è lo spin-off The Witch Blood Origin a Natale (Di domenica 25 settembre 2022) I fan dovranno attendere ancora molto a lungo prima di vedere The Witcher 3 su Netflix. Durante l’evento globale TUDUM, la piattaforma ha svelato i titoli di film e serie tv che vedremo nei prossimi mesi. Tra le novità più interessanti c’è certamente The Witcher 3 su Netflix, che sarà disponibile solo nell’estate 2023, quindi arriverà a quasi due anni di distanza dalla seconda stagione. Per quanto ne sappiamo, le riprese del nuovo ciclo di episodi sono ancora in corso. Si sa ancora poco anche sulla trama, concentrata ovviamente sul viaggio di Geralt di Rivia (Cavill), Ciri (Freya Allan) e Yennefer (Anya Chalotra). Tante le new entry nel cast: Robbie Amell, Meng’er Zhang, Hugh Skinner e Christelle Elwin. Amell interpreta un combattente elfico ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 settembre 2022) I fan dovranno attendere ancora molto a lungo prima di vedere The3 su. Durante l’evento globale TUDUM, la piattaforma ha svelato i titoli di film e serie tv che vedremo nei prossimi mesi. Tra le novità più interessanti c’è certamente The3 su, che sarà disponibilenell’estate, quindi arriverà a quasi due anni di distanza dalla seconda stagione. Per quanto ne sappiamo, le riprese del nuovo ciclo di episodi sono ancora in corso. Si sa ancora poco anche sulla trama, concentrata ovviamente sul viaggio di Geralt di Rivia (Cavill), Ciri (Freya Allan) e Yennefer (Anya Chalotra). Tante le new entry nel cast: Robbie Amell, Meng’er Zhang, Hugh Skinner e Christelle Elwin. Amell interpreta un combattente elfico ...

