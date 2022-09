Superbike, Montmelo: doppietta rosso Ducati in gara 2 (Di domenica 25 settembre 2022) Alvaro Bautista chiude in bellezza il fine settimana della Superbike al Montmelo, dominando gara 2. In testa dall’inizio alla fine, il pilota Ducati non ha rivali. La casa bolognese può festeggiare, anche perché Michael Ruben Rinaldi guida magistralmente la sua Panigale al secondo posto. Toprak Razgatlioglu è lì con loro sul podio, ma perde punti in campionato. E perde punti anche Jonathan Rea, che sul podio nemmeno ci sale. Superbike, Montmelo: Bautista non si batte neanche nella Superpole Race Superbike, Montmelo: cosa succede in gara 2? La partenza è un ripetersi del copione di gara 1. Bautista e Rinaldi schizzano in testa davanti a Rea e Razgatlioglu, per un primo giro tutto sommato ordinato. Alvaro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 settembre 2022) Alvaro Bautista chiude in bellezza il fine settimana dellaal, dominando2. In testa dall’inizio alla fine, il pilotanon ha rivali. La casa bolognese può festeggiare, anche perché Michael Ruben Rinaldi guida magistralmente la sua Panigale al secondo posto. Toprak Razgatlioglu è lì con loro sul podio, ma perde punti in campionato. E perde punti anche Jonathan Rea, che sul podio nemmeno ci sale.: Bautista non si batte neanche nella Superpole Race: cosa succede in2? La partenza è un ripetersi del copione di1. Bautista e Rinaldi schizzano in testa davanti a Rea e Razgatlioglu, per un primo giro tutto sommato ordinato. Alvaro ...

