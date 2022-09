Seconde proiezioni: Centrodestra sfiora il 44%, FdI (26%) ha il triplo dei voti della Lega, Pd e M5s quasi appaiati 18% e 16,6%) (Di domenica 25 settembre 2022) A poco più di un’ora dalla chiusura dei seggi, con il 64% degli italiani che ha deciso di recarsi alle urne, le proiezioni dei risultati delle elezioni politiche del 25 settembre confermano quanto anticipato dagli exit poll: il Centrodestra risulta in netto vantaggio con il 43,80%, a seguire il centrosinistra con il 25,80%. Le percentuali di Swg forniscono un quadro ancora più vicino agli esiti definitivi delle preferenze espresse dagli italiani con il Movimento Cinque Stelle che si posiziona anche in questo caso come il terzo partito d’Italia nelle preferenze con il 16,60%. Un risultato che avvicina il Movimento al consenso ottenuto dal Partito Democratico di Enrico Letta, collocato al 18,30% Se da un lato le proiezioni di Swg confermano il sorpasso del partito di Giuseppe Conte sulla Lega, dall’altro evidenziano un ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) A poco più di un’ora dalla chiusura dei seggi, con il 64% degli italiani che ha deciso di recarsi alle urne, ledei risultati delle elezioni politiche del 25 settembre confermano quanto anticipato dagli exit poll: ilrisulta in netto vantaggio con il 43,80%, a seguire il centrosinistra con il 25,80%. Le percentuali di Swg forniscono un quadro ancora più vicino agli esiti definitivi delle preferenze espresse dagli italiani con il Movimento Cinque Stelle che si posiziona anche in questo caso come il terzo partito d’Italia nelle preferenze con il 16,60%. Un risultato che avvicina il Movimento al consenso ottenuto dal Partito Democratico di Enrico Letta, collocato al 18,30% Se da un lato ledi Swg confermano il sorpasso del partito di Giuseppe Conte sulla, dall’altro evidenziano un ...

