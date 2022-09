Rugby, Coppa del Mondo femminile: primo allenamento in Nuova Zelanda per le azzurre (Di domenica 25 settembre 2022) E’ ufficialmente iniziata l’avventura della Nazionale femminile di Rugby in Nuova Zelanda, dove prenderà parte alla Coppa del Mondo in programma dall’8 ottobre al 12 novembre. L’esordio delle azzurre avverrà domenica 9 ottobre contro gli Stati Uniti, per poi sfidare la domenica successiva il Canada ed infine il 23 il Giappone. La squadra, arrivata nei giorni scorsi ad Auckland, è scesa oggi in campo per il primo allenamento. Il preparatore atletico Giovanni Biondi ha analizzato così quanto svolto finora: “In questi primi giorni abbiamo abbassato i volumi di lavoro, allenandoci gradualmente sia in campo che in palestra in modo da recuperare dal viaggio e dal lavoro fatto nelle scorse settimane e tornare a pieno regime entro tre o ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) E’ ufficialmente iniziata l’avventura della Nazionalediin, dove prenderà parte alladelin programma dall’8 ottobre al 12 novembre. L’esordio delleavverrà domenica 9 ottobre contro gli Stati Uniti, per poi sfidare la domenica successiva il Canada ed infine il 23 il Giappone. La squadra, arrivata nei giorni scorsi ad Auckland, è scesa oggi in campo per il. Il preparatore atletico Giovanni Biondi ha analizzato così quanto svolto finora: “In questi primi giorni abbiamo abbassato i volumi di lavoro, allenandoci gradualmente sia in campo che in palestra in modo da recuperare dal viaggio e dal lavoro fatto nelle scorse settimane e tornare a pieno regime entro tre o ...

sportface2016 : #Rugby #WorldCup | Primo allenamento in Nuova Zelanda per le azzurre - gazzettamantova : Viadana, rabbia e orgoglio: ko sul filo di lana a Rovigo Rugby, top 10: Coppa Italia. I gialloneri giocano un match… - Newsinunclick : Primo match ufficiale all'Albonico per il CUS Torino Rugby di Lucas D'Angelo e Luis Otaño che, sabato 24 settembre… - RovigoNews : Seconda vittoria consecutiva in #CoppaItalia per la @RugbyRovigoDelt #rugby #Rovigo - - OA_Sport : I risultati dei quattro incontri odierni e le classifiche aggiornate -