Pico 4 il nuovo visore per tutti gli amanti della realtà virtuale: prezzo accessibile e tanta qualità (Di domenica 25 settembre 2022) Con la diffusione sempre più massiccia dei visori per la realtà virtuale, Pico ha deciso di lanciare il suo nuovo modello, precisamente il numero 4, che ha l'obiettivo di abbracciare un più vasto pubblico possibile. Pico 4, 25/9/2022 – Computermagazine.itCome riferisce il quotidiano Repubblica, Pico 4 è un "all-in-one" di nuova generazione, in grado di offrire semplicità d'uso, quindi comfort, performance e contenuti. Il prodotto risulta essere molto pratico per via della sua leggerezza, pesando meno di 300 grammi, per l'esattezza 295, al netto della sua fascetta. Un peso contenuto grazie all'utilizzo di lenti piccole e leggere che permettono anche una riduzione dello spessore della custodia a soli 35,8 millimetri. "L'ergonomia del ...

