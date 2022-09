motosprint : Pagelle Motegi: #Miller si regala la gara perfetta, #Bagnaia spreca - motorboxcom : #MotoGP Le pagelle del #JapaneseGP 2022 con Jack #Miller over the top! Bocciato #Bagnaia, promossi #Binder e… -

Con il GP diè andato in scena uno dei week - end di gara più imprevedibili della stagione, fatto di colpi di scena metereologici e tecnici. Ne è derivato un fine settimana all'insegna dell'incertezza e di ...LEDIJack Miller è il protagonista del Gran Premio del Giappone , vince in carrozza e mette in cattiva luce il compagno Bagnaia, in difficoltà e, infine, caduto. Buoni voti, invece, per ...Prestazione impeccabile per l'australiano che regala alla Ducati l'undicesimo successo della stagione. Male Bagnaia, in difficoltà Quartararo ...Bagnaia in difficoltà tutto il weekend e precipitoso nell’attacco. Le Ducati si rifanno con Mille.r Quartararo incolore. Marquez al di là delle più rosee previsioni: 8. Epargarò fuori gioco ma non per ...