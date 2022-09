Open di Francia 2022, Migliozzi: “Oggi sono stato ripagato dal golf” (Di domenica 25 settembre 2022) Guido Migliozzi ha parlato al termine del trionfo all’Open di Francia 2022. Questa la gioia del golfista azzurro: “E’ stata una giornata bellissima. Amo combattere sul campo e Oggi sono stato ripagato dal golf. Il secondo colpo alla diciotto è stato qualcosa d’incredibile, nonostante il mio caddie non fosse contento della strategia adottata. Ho voluto provarci e stavolta ho avuto ragione. Lo scorso anno ho sfiorato più volte il successo, senza mai riuscirci. Non ho mollato e ora voglio la Ryder Cup, è il mio sogno”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Guidoha parlato al termine del trionfo all’di. Questa la gioia delista azzurro: “E’ stata una giornata bellissima. Amo combattere sul campo edal. Il secondo colpo alla diciotto èqualcosa d’incredibile, nonostante il mio caddie non fosse contento della strategia adottata. Ho voluto provarci e stavolta ho avuto ragione. Lo scorso anno ho sfiorato più volte il successo, senza mai riuscirci. Non ho mollato e ora voglio la Ryder Cup, è il mio sogno”. SportFace.

