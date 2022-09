MotoGP | Marco Bezzecchi | “Peccato per la partenza | stando in scia a Bagnaia ho avuto problemi all’anteriore”

Leggi su oasport

(Di domenica 25 settembre 2022)chiude con una top10 il suo Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2022, un risultato tutto sommato da non scartare per il romagnolo. Il portacolori del team Ducati Mooney VR46 centra la decima posizione finale, dopo aver seguito molto da vicino Francesco(fino alla caduta di Pecco), Enea Bastianini e Fabio Quartararo. Una gara senza guizzi particolari per il riminese che, ad ogni modo, conquista altri punti importanti per la sua stagione da rookie nella classe regina, che ora lo portano in 13a posizione nella classifica generale, a quota 80. Il suo commento al termine della gara di Motegi rilato sui canali social del team. “Non sono partito benissimo, ma ho cercato di recuperare terreno. Ero dietro a Pecco ...