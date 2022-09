Mbappè: «Abituato alle critiche» (Di domenica 25 settembre 2022) Le parole di Kylian Mbappè dopo le numerose polemiche degli scorsi giorni: «Sono Abituato, quello che conta è il bene della squadra» Kylian Mbappè ha parlato ai microfoni di Telefoot, affrontando il punto delle numerose polemiche attorno a lui negli scorsi giorni. Di seguito le sue parole. «Si è trattata di un’iniziativa collettiva, il fatto è che non ho problemi a mettermi in prima fila e lottare per i miei compagni di squadra. Sono Abituato alle critiche, non cambiano il modo in cui mi comporto. Per me quello che più conta è fare gli interessi della squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Le parole di Kyliandopo le numerose polemiche degli scorsi giorni: «Sono, quello che conta è il bene della squadra» Kylianha parlato ai microfoni di Telefoot, affrontando il punto delle numerose polemiche attorno a lui negli scorsi giorni. Di seguito le sue parole. «Si è trattata di un’iniziativa collettiva, il fatto è che non ho problemi a mettermi in prima fila e lottare per i miei compagni di squadra. Sono, non cambiano il modo in cui mi comporto. Per me quello che più conta è fare gli interessi della squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

