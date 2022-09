Mbappè: “Abituato alle critiche: per me contano interessi della squadra” (Di domenica 25 settembre 2022) Kylian Mbappè ha rilasciato un’intervista a Tèlèfoot. L’attaccante del PSG si è espresso sul suo tentativo di boicottare un’iniziativa commerciale della Federcalcio al fine di tutelare i propri interessi e quelli dei compagni in materia di diritti di immagine. Questo il suo commento: “Si è trattata di un’iniziativa collettiva, il fatto è che non ho problemi a mettermi in prima fila e lottare per i miei compagni di squadra. Sono Abituato alle critiche, non cambiano il modo in cui mi comporto. Per me quello che più conta è fare gli interessi della squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Kylianha rilasciato un’intervista a Tèlèfoot. L’attaccante del PSG si è espresso sul suo tentativo di boicottare un’iniziativa commercialeFedercalcio al fine di tutelare i proprie quelli dei compagni in materia di diritti di immagine. Questo il suo commento: “Si è trattata di un’iniziativa collettiva, il fatto è che non ho problemi a mettermi in prima fila e lottare per i miei compagni di. Sono, non cambiano il modo in cui mi comporto. Per me quello che più conta è fare gli”. SportFace.

