Maratonamentana | al via la lunga diretta elettorale con la clip di apertura di Andrea Pennacchioli

(Di domenica 25 settembre 2022) - Un breve riassunto dei momenti più peculiari di questa insolita campagnache si è svolta in piena estate sulle note di Alberto ...

- Un breve riassunto dei momenti più peculiari di questa insolita campagna elettorale che si è svolta in piena estate sulle note di Alberto ...Su La7 l'appuntamento sarà con la classica Maratona Elezioni, la #, condotta come di consueto dal direttore del TgLa7, che prenderà ilalle ore 22.00, fino alle 20.00 di lunedì. ...Dove e quando vedere i risultati delle elezioni in TV: Maratona Mentana, speciale Porta a Porta e tanto altro ancora.Una maratona di oltre 24 ore sulle varie reti consentirà di seguire l'andamento delle proiezioni e dello spoglio delle schede. Gli speciali sulle varie reti ...