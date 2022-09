Maltempo, temporali e danni in Toscana e Campania. Allerta rossa in Basilicata, arancione in Calabria, Molise e Puglia (Di domenica 25 settembre 2022) Il Maltempo si è abbattuto nella notte sul Centro-Sud, causando danni e mettendo in Allerta i soccorsi in particolar modo in Toscana e Campania. Nella regione amministrata da Eugenio Giani forti temporali si sono abbattuti su larga parte del territorio, con precipitazioni oltre la media, specialmente sulla Val di Cecina e sulla Val di Merse, nelle province di Pisa, Livorno e Siena. Fiumi e corsi d’acqua minori hanno alzato il livello in modo repentino. Nel pomeriggio la situazione peggiora in particolare su gran parte delle regioni meridionali: venti da forti a burrasca a su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte. Per questo è stata valutata per la giornata di domani Allerta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Ilsi è abbattuto nella notte sul Centro-Sud, causandoe mettendo ini soccorsi in particolar modo in. Nella regione amministrata da Eugenio Giani fortisi sono abbattuti su larga parte del territorio, con precipitazioni oltre la media, specialmente sulla Val di Cecina e sulla Val di Merse, nelle province di Pisa, Livorno e Siena. Fiumi e corsi d’acqua minori hanno alzato il livello in modo repentino. Nel pomeriggio la situazione peggiora in particolare su gran parte delle regioni meridionali: venti da forti a burrasca a su Sicilia,, con mareggiate lungo le coste esposte. Per questo è stata valutata per la giornata di domani...

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, sabato #17settembre, in Umbria, Campania, Basilicata e Calabria ???? #AllertaGIALLA in 12 regi… - PugliaStream : Maltempo in Puglia, allerta arancione su tutta la regione: previsti temporali e grandinate - Raff_per_voi : #Affluenza: stabili finora le percentuali nelle regioni del Centro Nord rispetto al 2018. Calo al Sud, soprattutto… - Mosange : RT @corrmezzogiorno: #Bari Allerta arancione su tutta la regione: previsti temporali e grandinate - Telebari : Maltempo, allerta arancione in Puglia per 24 ore: rischio temporali fino a lunedì sera - #Bari #Notizie #News -… -