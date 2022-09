Maltempo, anche ad Afragola domani scuole chiuse (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) – In considerazione della proroga dell’allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, il sindaco di Afragola Antonio Pannone “per la giornata di domani è in procinto di emanare un’ordinanza di chiusura delle scuole che non erano già destinate a seggio elettorale. Ciò allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico“, si legge in una nota. Le scuole adibite a seggio elettorale, prosegue la nota , “sulla base di un rigoroso programma di pulizia e di sanificazione , riprenderanno le attività didattiche da mercoledì 28 settembre“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – In considerazione della proroga dell’allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, il sindaco diAntonio Pannone “per la giornata diè in procinto di emanare un’ordinanza di chiusura delleche non erano già destinate a seggio elettorale. Ciò allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico“, si legge in una nota. Leadibite a seggio elettorale, prosegue la nota , “sulla base di un rigoroso programma di pulizia e di sanificazione , riprenderanno le attività didattiche da mercoledì 28 settembre“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

