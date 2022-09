Mafia: 43 anni fa uccisi giudice Terranova e agente Mancuso (Di domenica 25 settembre 2022) Il giudice Cesare Terranova, ucciso 43 anni fa a Palermo in un agguato mafioso nel quale rimase vittima anche il suo agente di scorta, il maresciallo di polizia Lenin Mancuso, è stato commemorato ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) IlCesare, ucciso 43fa a Palermo in un agguato mafioso nel quale rimase vittima anche il suodi scorta, il maresciallo di polizia Lenin, è stato commemorato ...

poliziadistato : #25settembre 1979 a Palermo, la mafia uccide in un agguato il maresciallo di Pubblica Sicurezza Lenin Mancuso e il… - ale_dibattista : A 30 anni dalle stragi e dai peggiori depistaggi di Stato con Nino Di Matteo abbiamo parlato di mafia, corruzione e… - peppeprovenzano : Giorni in cui si accavallano le iniziative. Ma era un dovere fermarsi, a Canicattì, per l’omaggio a Rosario… - telodogratis : Mafia: 34 anni fa l’uccisione di Mauro Rostagno a Valderice - telodogratis : Mafia: 43 anni fa uccisi giudice Terranova e agente Mancuso -