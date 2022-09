Luca Argentero incanta con la dichiarazione d’amore a Cristina Marino (Di domenica 25 settembre 2022) Elegante e in gran forma Luca Argentero entra nello studio di Verissimo, confida che è in una bellissima fase della sua vita, in generale, ma soprattutto perché sta per diventare papà per la seconda volta, anche se manca ancora un po’ di tempo. Luca Argentero ammette che è molto fortunato perché il suo lavoro gli permette di dedicare molto tempo a sua figlia Nina. Tutti gli amici gli dicono di approfittare di questa età della sua bambina e lui lo fa, ovviamente. Le immagini della sua vita con Cristina Marino e non manca la dichiarazione d’amore. Silvia Toffanin fa mille complimenti a Luca Argentero ma lui risponde: “Bella lei ma io sono quello che resta di me, io vivo di rendita”, poi prosegue con le parole più vere e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 settembre 2022) Elegante e in gran formaentra nello studio di Verissimo, confida che è in una bellissima fase della sua vita, in generale, ma soprattutto perché sta per diventare papà per la seconda volta, anche se manca ancora un po’ di tempo.ammette che è molto fortunato perché il suo lavoro gli permette di dedicare molto tempo a sua figlia Nina. Tutti gli amici gli dicono di approfittare di questa età della sua bambina e lui lo fa, ovviamente. Le immagini della sua vita cone non manca la. Silvia Toffanin fa mille complimenti ama lui risponde: “Bella lei ma io sono quello che resta di me, io vivo di rendita”, poi prosegue con le parole più vere e ...

