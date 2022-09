LIVE Ciclismo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Gruppo Evenepoel con 1’40 su Van Aert e Pogacar

(Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MOTIVO PER CUI SI E’ RITIRATO VAN DER POEL: IL MISTERO DEI BAMBINI E L’ARRESTO 7.32 E intanto si dilata il ritardo delprincipale, che tocca ora i due minuti! Praticamente tagliati fuorie Van! 7.30 Non si vede nelne Samuele Battistella, che deve aver pagato lo scatto di. 7.28 Scatto un po’ fine a sé stesso quello di, forse per saggiare la gamba degli avversari. 7.27 E ilVanè a un minuto e mezzo! Sempre più alte le possibilità deldi potersi giocare il Mondiale! 7.26 ATTENZIONE! Prova l’accelerazioneal termine ...

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... In scaletta anche il, per parlare dei Mondiali in corso di svolgimento in Australia: ai ...LA DIRETTADEI MONDIALI DILA DIRETTADI SONEGO - BUBLIK DALLE 15.30In corso la prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo, 266,9 km da Helensburgh a Wollongong, in Australia. Subito out il favorito Van der Poel, fermato dalla polizia nella notte dopo una lite c ...Parte l'edizione numero 89: al via 169 corridori di 50 nazioni, il campione del mondo in carica cerca la conferma dopo Imola 2020 e Lovanio 2021 ...