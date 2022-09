L'Italia va alle urne. Alle 12 affluenza al 19,21% in linea con il 2018. Seggi aperti fino alle 23 (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - alle ore 12 è stata del 19,21% l'affluenza alle urne per le elezioni politiche (in Sicilia cittadini al Seggio anche per le consultazioni regionali. I dati, resi noti sul sito del Viminale, sono relativi a 7.904 comuni su 7.904. Nella precedente tornata elettorale, il 4 marzo 2018, sempre alle ore 12, aveva votato il 19,43%. Il dato di oggi, quindi, è in linea con quello di oltre quattro anni fa. alle 12 è stata la regione Emilia Romagna quella in cui si è votato di più: il 23,46% (il 22,70% nel 2018) a seguire la Lombardia, con il 22,40% (20,90% nel 2018). La regione in cui si è votato di meno è la Campania, con il 12,45% ... Leggi su agi (Di domenica 25 settembre 2022) AGI -ore 12 è stata del 19,21% l'per le elezioni politiche (in Sicilia cittadini alo anche per le consultazioni regionali. I dati, resi noti sul sito del Viminale, sono relativi a 7.904 comuni su 7.904. Nella precedente tornata elettorale, il 4 marzo, sempreore 12, aveva votato il 19,43%. Il dato di oggi, quindi, è incon quello di oltre quattro anni fa.12 è stata la regione Emilia Romagna quella in cui si è votato di più: il 23,46% (il 22,70% nel) a seguire la Lombardia, con il 22,40% (20,90% nel). La regione in cui si è votato di meno è la Campania, con il 12,45% ...

