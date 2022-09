Letta posa in foto con i sostenitori all'uscita dal seggio dopo il voto (Di domenica 25 settembre 2022) Roma, 25 settembre 2022 Il leader del Pd Enrico Letta scatta qualche foto con i suoi sostenitori all'uscit dal seggio del quartiere Testaccio di Roma aver votato. Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) Roma, 25 settembre 2022 Il leader del Pd Enricoscatta qualchecon i suoiall'uscit daldel quartiere Testaccio di Roma aver votato.

Affaritaliani : Letta posa in foto con i sostenitori all'uscita dal seggio dopo il voto - Decet_Sperare : RT @DianaLanciotti: @rusembitaly Soprattutto #Letta amava mettersi in posa con #Putin... - de_gianni : @ImolaOggi A san a post !!! Letta posa il fiasco che te fa mal el vin !! - ierogamos : RT @DianaLanciotti: @rusembitaly Soprattutto #Letta amava mettersi in posa con #Putin... - DianaLanciotti : @rusembitaly Soprattutto #Letta amava mettersi in posa con #Putin... -