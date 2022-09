La dolce vita di Kim Kardashian da Dolce & Gabbana (Di domenica 25 settembre 2022) Totò li ha mangiati con le mani, Alberto Sordi con il berretto da baseball in testa e Sophia Loren li gustava sorridente immortalata al ristorante dai paparazzi nel 1953. Non c’è nulla di più italianamente pop degli spaghetti al pomodoro. Da oggi anche Kim Kardashian entra a far parte dell’immaginario legato al rituale d’assaggio della pasta più emblematico del mondo, protagonista del video che faceva da sfondo alla sfilata di Dolce & Gabbana primavera estate 2023: ritratta in bianco e nero mentre mangia, scintillante e biondissima, come una diva d’altri tempi, a conclusione dei video teaser già usciti su Instagram (dove, tra i flash dei fotografi, scende dal jet, mangia un gelato, sale in limousine…). Per il grand finale invece è entrata in scena in cane ed ossa, insieme a Domenico ... Leggi su amica (Di domenica 25 settembre 2022) Totò li ha mangiati con le mani, Alberto Sordi con il berretto da baseball in testa e Sophia Loren li gustava sorridente immortalata al ristorante dai paparazzi nel 1953. Non c’è nulla di più italianamente pop degli spaghetti al pomodoro. Da oggi anche Kimentra a far parte dell’immaginario legato al rituale d’assaggio della pasta più emblematico del mondo, protagonista del video che faceva da sfondo alla sfilata diprimavera estate 2023: ritratta in bianco e nero mentre mangia, scintillante e biondissima, come una diva d’altri tempi, a conclusione dei video teaser già usciti su Instagram (dove, tra i flash dei fotografi, scende dal jet, mangia un gelato, sale in limousine…). Per il grand finale invece è entrata in scena in cane ed ossa, insieme a Domenico ...

