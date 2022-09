La bellezza della ragazza iraniana che canta “Bella ciao” in persiano per Mahsa Amini | VIDEO (Di domenica 25 settembre 2022) The Iranian girl who sings the song “Bella ciao” in Persian language to sympathize with the murder of #Mahsa Amini . He wants freedom#Iran #IranProtests2022 #OpIran pic.twitter.com/PnjaqgwdEX — ??? ??? ???? (@lucky Lukhe) September 23, 2022 In queste ore sui social media, soprattutto su Twitter, è diventato virale il VIDEO di una donna iraniana che canta Bella ciao in lingua persiana per onorare la memoria di Mahsa Amini, morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché accusata di non indossare l’hijab in modo corretto. Molti utenti hanno commentato e condiviso il VIDEO poi diventato virale, scrivendo che Bella ciao è «un inno alla ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) The Iranian girl who sings the song “” in Persian language to sympathize with the murder of #. He wants freedom#Iran #IranProtests2022 #OpIran pic.twitter.com/PnjaqgwdEX — ??? ??? ???? (@lucky Lukhe) September 23, 2022 In queste ore sui social media, soprattutto su Twitter, è diventato virale ildi una donnachein lingua persiana per onorare la memoria di, morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché accusata di non indossare l’hijab in modo corretto. Molti utenti hanno commentato e condiviso ilpoi diventato virale, scrivendo cheè «un inno alla ...

