DoctorM77 : @Guidolino8 Beh anche Kroos fa impressione, specialmente in relazione alla quantità di passaggi - SteSpadro9 : 7a giornata, Roma-Atalanta 0-1 Scalvini la piazza alla Toni Kroos (cit. telecronista Dazn), vittoria di corto muso… - tuttoatalanta : Le pagelle al 45' - Scalvini, gol alla Tony Kroos! Bene Sportiello - erclab_tweet : Che gol ('alla Kroos' cit.) per Scalvini - Alby01987883 : #Scalvini alla Kroos, bel gol bravo ragazzo -

Calciomercatonews.com

Stiamo parlando di Toni, il cui contratto scade a giugno 2023 e per cui non si è ancora ... Sul centrocampista tedesco, però, attenzione ancheJuventus che potrebbe puntare sulla sua qualità ...Il Milan pronto a ripetersi: Maldini studia il colpoIbrahimovic, ma deve fare i conti con la concorrenza di GuardiolaIl Milan ha subito la sua ... Calciomercato Milan, ideagratis© ... Kroos alla Juventus: svolta per il super colpo - calciomercatonews.com Rumours di mercato vedono anche i rossoneri tra le pretendenti al centrocampista tedesco in odore di svincolo. Circolano diverse voci di mercato che accostano addirittura Toni Kroos al Milan: i rumour ...Trattativa in corso tra Real Madrid e Toni Kroos per il rinnovo: c'è ottimismo tra le parti, di fatto presto si potrebbe trovare un accordo ...