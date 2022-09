Fil d’Or | la bellezza e la coerenza di Giorgio Armani

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 25 settembre 2022) Life&People.itincanta nella quinta giornata di Milano Moda Donna, dedicata alle collezioni per la Primavera mandando in passerella una donna immaginata per la prossima Spring Summer 2023. Fedele alla sua estetica e alla sua visione di eleganza, Reè esempio mirabile di costanza, nella ricerca infinita di quello che non si può che definire che il suo stile. La collezione della maison brilla di amore verso la sfera femminile, complici dei capi leggeri e preziosissimi, talvolta fluidi, incentrati sulla potenza della luce grigia eo. Il “Fil” diSolo i più grandi possono essere in grado di permettersi un concept così ambizioso. Reinfatti ha deciso di chiamare la sua nuova collezione “Fil ...