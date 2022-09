Eros Ramazzotti, le parole che nessuno si aspettava: lo ha fatto davanti a tutti (Di domenica 25 settembre 2022) Nelle ultime ore arrivano sui social le parole di Eros Ramazzotti proprio quando nessuno se lo aspettava: il cantautore lo ha fatto davvero davanti a tutti. Si può dire che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 25 settembre 2022) Nelle ultime ore arrivano sui social lediproprio quandose lo: il cantautore lo hadavvero. Si può dire che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Adnkronos : Eros Ramazzotti: 'Bella Ciao? #LauraPausini ha fatto bene'. - SusannaCeccardi : La sinistra vorrebbe distruggere l'icona nazionale Laura #Pausini per essersi rifiutata di cantare #BellaCiao. Per… - msila1 : RT @msila1: Eros Ramazzotti, Anastacia - I Belong To You (Il Ritmo Della Passione) (... - msila1 : Eros Ramazzotti, Anastacia - I Belong To You (Il Ritmo Della Passione) (... - nocchi_rita : RT @unpooverthetop: semplicemente michelle hunziker al concerto di eros ramazzotti -