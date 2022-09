Elezioni 2022 | presidente Mattarella ha votato a Palermo

(Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Ildella Repubblica Sergioha appenapresso la scuola ‘Piazzi’ di. Al suo arrivo al seggio è stato accolto da un applauso dagli elettori che erano in attesa di votare.è rimasto nella cabina elettorale per pochissimi minuti e ha lasciato il seggio. All’uscita dalla scuola due crocerossine lo hanno fermato per un saluto. All’uscita dal seggio della scuola Piazzi, il Capo dello Stato si è fermato per pochi minuti, da solo, davanti alla lapide dedicata al giudice Cesare Terranova che si trova proprio davanti alla scuola. La commemorazione del magistrato ucciso il 25 settembre 1979 è prevista per le 9.30. L'articolo proviene da Italia Sera.

I seggi sono aperti dalle 7 e lo rimarranno fino alle 23, poi il via agli scrutini. Sono 46.127.514 gli italiani chiamati alle urne, per eleggere i nuovi rappresentanti sia alla Camera che al Senato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola "Giovanni XXIII - Piazzi" a Palermo. Elezioni 2022, urne aperte per 51 milioni di italiani, si potrà votare dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre.