Elezioni 2022 | alle 12 affluenza al 19 | 21% Meloni | “Oggi scriviamo la storia” Salvini | “Il governo ce l' ho in testa” Berlusconi | “Voglio più voti della Lega”

ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - fattoquotidiano : Elezioni, Costa (M5S): “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.”. Silvestri: “Avanzata centrodestra è r… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler… - EusapiaMaria : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Cathy La Torre: “La divisione in liste di uomini e donne lede la privacy dei transgender. Al seggio mi hanno… - Frances27016131 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | I dati dell'affluenza. Seggi aperti fino alle 23. Mattarella al seggio a Palermo tra gli applausi, Draghi… -

25 settembre25 settembre: le notizie in diretta - RisultatiCome si vota - Scheda elettorale - Tessera elettorale - Silenzio elettorale L'affluenza alle 12 - Il dossier - Inchieste, ...Le votazioni proseguiranno fino alle 23. In Granda ha votato anche Chiara Gribaudo, deputata Cuneese del Partito Democratico e capolista per la Camera nel collegio di Cuneo, Alessandria e Asti.Fari puntati sulle elezioni politiche italiane "osservate speciali" della stampa internazionale. E ricorre il vecchio leitmotiv del rischio ...