Domenica di voto, alle 23 i candidati commentano in diretta su Bergamonews (Di domenica 25 settembre 2022) Bergamo. In questa giornata di voto, con le urne aperte dalle 7 fino alle 23, Bergamonews apre le porte della sua redazione ai candidati bergamaschi, protagonisti di questa campagna elettorale. Dalle 23 saremo in diretta sul nostro sito e sui nostri canali social, con una nuova puntata della Tribuna Politica, per commentare, a seggi chiusi, i primi exit poll e i dati della nostra provincia insieme ai politici candidati. Leggi su bergamonews (Di domenica 25 settembre 2022) Bergamo. In questa giornata di, con le urne aperte d7 fino23,apre le porte della sua redazione aibergamaschi, protagonisti di questa campagna elettorale. D23 saremo insul nostro sito e sui nostri canali social, con una nuova puntata della Tribuna Politica, per commentare, a seggi chiusi, i primi exit poll e i dati della nostra provincia insieme ai politici

StefanoFassina : Il mio voto domenica è per ?@Mov5Stelle? guidato da ?@GiuseppeConteIT? Scelta a lungo ragionata, ma molto dolorosa… - emmabonino : Domenica si vota per scegliere il futuro del nostro Paese. Ti chiedo di immaginare un’Italia libera. Spiega a tutti… - giorgio_gori : Vi invito, domenica, a dare il vostro voto a chi vuole un’Europa unita e solidale, a chi sta con l’Ucraina e contro… - ELmayara_heda : RT @grande_flagello: Buona domenica e buon voto. Qui il futuro in 8 secondi #ElezioniPolitiche2022 - Loxodonta74 : RT @pdnetwork: #elezionipolitiche2022: si vota domenica #25settembre per rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. A… -