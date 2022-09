Crisi Juventus, il mental coach: “il problema è nello spogliatoio, Allegri trasmette sfiducia” (Di domenica 25 settembre 2022) E’ uno dei momenti più neri in casa Juventus, la squadra è in grossa difficoltà in campionato e Champions League e l’inizio di stagione non è di certo positivo. In campionato i bianconeri hanno conquistato appena 10 punti in 7 partite e attualmente sono fuori dalla zona Europa, in Champions League la situazione è quasi compromessa dopo le prime due sconfitte consecutive. Il tecnico Allegri è stato confermato, ma non potrà permettersi più passi falsi. Il mental coach Roberto Civitarese, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha svelato i dettagli sui problemi della Juventus. “Il problema della Juve? Secondo me sta nello spogliatoio. E non intendo ovviamente il lato tecnico, ma quello mentale. I calciatori lavorano su tre aree: ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 settembre 2022) E’ uno dei momenti più neri in casa, la squadra è in grossa difficoltà in campionato e Champions League e l’inizio di stagione non è di certo positivo. In campionato i bianconeri hanno conquistato appena 10 punti in 7 partite e attualmente sono fuori dalla zona Europa, in Champions League la situazione è quasi compromessa dopo le prime due sconfitte consecutive. Il tecnicoè stato confermato, ma non potrà permettersi più passi falsi. IlRoberto Civitarese, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha svelato i dettagli sui problemi della. “Ildella Juve? Secondo me sta. E non intendo ovviamente il lato tecnico, ma quelloe. I calciatori lavorano su tre aree: ...

