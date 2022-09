Allerta Meteo, chiuse le scuole di ogni grado e ordine ad Avelllino (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa in seguito all’Allerta Meteo arancione ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata del 25 settembre. “Con ordinanza n. 442 del 25 settembre 2022, ho disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani 26 settembre per Allerta Meteo”. Così il primo cittadino di Avellino con un post su Facebook. Regione Campania, Allerta Meteo arancione prorogata fino a domani sera L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa in seguito all’arancione ha disposto la chiusura delleper la giornata del 25 settembre. “Con ordinanza n. 442 del 25 settembre 2022, ho disposto la chiusura dellediper la giornata di domani 26 settembre per”. Così il primo cittadino di Avellino con un post su Facebook. Regione Campania,arancione prorogata fino a domani sera L'articolo proviene da Anteprima24.it.

DPCgov : ?? Domenica #25settembre ????Allerta ARANCIONE in 4 regioni al Centro-Sud. ????Allerta GIALLA in 13 Regioni dal Nord a… - ComuneNapoli : ????Lunedì 26 settembre 2022 scuole chiuse. In considerazione della proroga dell'allerta meteo e sulla base del moni… - DPCgov : ?? Sabato #24settembre ????Allerta GIALLA in 7 regioni. Leggi l’avviso di condizioni meteo avverse del 23 settembre ??… - mirko_ita_eu : @lucianaromano19 @alessiomagno1 In Campania ha influito molto l'allerta meteo. Oggi nel napoletano è stata una gior… - _fedaa_styles : marò che bello domani scuole chiuse per allerta meteo e mi salto interrogazione di diritto e storiaa -