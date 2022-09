Zeman: ''Con il Var mi sarei evitato qualche sconfitta''. Poi squilla il telefono e... (Di sabato 24 settembre 2022) Al Festival dello Sport di Trento, Zdenek Zeman si racconta intervistato dal vicedirettore della Gazzetta, Andrea Di ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 24 settembre 2022) Al Festival dello Sport di Trento, Zdeneksi racconta intervistato dal vicedirettore della Gazzetta, Andrea Di ...

Fiorentinanews : #Zeman: '#Italiano è cresciuto con me. Firenze una delle piazze più difficili per fare calcio, ha vinto poco nella… - IaconeOsvaldo : RT @Joshua4ita: Non è che oltre a essere demente questo essere è (più che altro palesa di essere) anche narcisista e con un ego immenso???… - Bilbao772 : @mairzuc23 @GoalItalia con 20 punti in piu' avrebbe vinto lo scudetto scavalcando Inter e Juventus. L'anno dopo Zem… - TuttoASRoma24 : Roma, Zeman: “Ho firmato solo contratti annuali, tranne che con i giallorossi” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - firenzeviola_it : ZEMAN, Italiano cresciuto con me. A Firenze è dura -