Verde pubblico | ultimati i lavori di sistemazione dei giardini di Anzio Due

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 24 settembre 2022)gli interventi didell’areae di arredo urbano, presso ipubblici diDue, programmati dall’Assessore Gianluca Mazzi Adproseguono gli interventi programmati dall’Assessore alla Pianificazione del Territorio, Gianluca Mazzi, insieme all’Amministrazione Comunale, per gli interventi di arredo urbano nei parchi pubblici e presso le aree verdi dei quartieri del territorio. Nei giorni scorsi è stato ultimato l’intervento di riqualificazione deipubblici diDue, con ladell’areae con il posizionamento di diciotto panchine in Viale Europa ed in Via Tito Livio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...