Uomini e Donne, Ida Platano ha cambiato piani: un nuovo uomo nella sua vita (Di sabato 24 settembre 2022) . La storica dama del dating show è sempre protagonista La lunga stagione di Uomini e Donne è partita alla grande, come dimostrano i dati quotidiani degli ascolti tv, e il merito ancora una volta è soprattutto del Trono Over. Perché c’è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 settembre 2022) . La storica dama del dating show è sempre protagonista La lunga stagione diè partita alla grande, come dimostrano i dati quotidiani degli ascolti tv, e il merito ancora una volta è soprattutto del Trono Over. Perché c’è L'articolo proviene da Inews24.it.

meb : Un bel confronto questa mattina con tante donne in gamba e uomini che vogliono essere protagonisti della vera rivol… - TizianaFerrario : Il coraggio delle iraniane contro divieti e mancabza di diritti.sono saliti ad almeno 30 i morti in Iran nelle prot… - RaiNews : Undici i morti della rivolta del velo nel paese a guida islamica, dopo l'arresto e la morte della 22enne avvenuta 6… - BactGrnt_ : RT @Idonotcombdolls: Per me domani dovremmo affidare il voto alla bellezza e non alla competenza Tutti gli uomini dovrebbero votare la Mel… - LauraGallini3 : @pdnetwork Belle donne,begli uomini, bellissimo popolo! ???????????? -