Ultime Notizie – Ucraina, Lavrov: "Russofobia grottesca" (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – ”In Occidente c’è una Russofobia grottesca”. Quello che gli occidentali vogliono fare ”non è sconfiggerci. Vogliono toglierci dalle cartine, cancellarci dalle mappe”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov intervenendo all’Assemblea generale dell’Onu a New York. ”Ricordiamoci che le Nazioni Unite non sono state create per portarci in paradiso, ma per salvarci dall’inferno” dice, citando l’ex segretario generale delle Nazioni Unite Dag Hammarskjöld. ”E’ stato Zelensky il primo parlare di nucleare lo scorso gennaio e non noi” ha detto il ministro degli Esteri russo. Una conferenza stampa dove ha indicato che il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ”a gennaio ha detto che è stato un errore per l’Ucraina abbandonare le armi nucleari”. E ”dopo di lui, che è stato il primo a sollevare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – ”In Occidente c’è una”. Quello che gli occidentali vogliono fare ”non è sconfiggerci. Vogliono toglierci dalle cartine, cancellarci dalle mappe”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergeiintervenendo all’Assemblea generale dell’Onu a New York. ”Ricordiamoci che le Nazioni Unite non sono state create per portarci in paradiso, ma per salvarci dall’inferno” dice, citando l’ex segretario generale delle Nazioni Unite Dag Hammarskjöld. ”E’ stato Zelensky il primo parlare di nucleare lo scorso gennaio e non noi” ha detto il ministro degli Esteri russo. Una conferenza stampa dove ha indicato che il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ”a gennaio ha detto che è stato un errore per l’abbandonare le armi nucleari”. E ”dopo di lui, che è stato il primo a sollevare ...

ASRomaFemminile : ?? A nessuna squadra @AnnaSerturini ha realizzato più gol in Serie A che alla Fiorentina: quattro reti alle viola d… - sole24ore : ?? Le parole di Volodymyr Zelensky in un videomessaggio: - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - lalitapetila : RT @PMO_W: Abbiamo ufficialmente un nuovo opposite of journalism: Cappellini, da clown. ll comizio era previsto alle 18: - junews24com : Pjaca Empoli, prima gioia per l'ex Juve: è successo oggi in amichevole - -