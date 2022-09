“Spettri”, il nuovo singolo di Luigi Libra (Di sabato 24 settembre 2022) foto di Giampiero ZappaMILANO – È in radio “Spettri” il nuovo singolo inedito di Luigi Libra (Logo Records/Self) brano di denuncia ma con propositi positivi disponibile in digitale dal 23 settembre. “Questa canzone e’ nata durante la pandemia, precisamente con l’introduzione prima dei lockdown, poi dei famosi ed angosciosi green pass, quasi come se la libertà di ognuno di noi non fosse più libertà, imposizioni assurde oserei direi dittatoriali, vedi mascherine, obblighi di ogni genere dove o non dove si potesse andare, fare o non fare, ma – dichiara Luigi Libra – ho sempre creduto nella forza dell’Uomo e all’unione del Popolo Sovrano e sono più che convinto che l’Essere Umano nasca per portare luce, amore e non per portare discordie e divisioni, quelli non sono uomini ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 settembre 2022) foto di Giampiero ZappaMILANO – È in radio “” ilinedito di(Logo Records/Self) brano di denuncia ma con propositi positivi disponibile in digitale dal 23 settembre. “Questa canzone e’ nata durante la pandemia, precisamente con l’introduzione prima dei lockdown, poi dei famosi ed angosciosi green pass, quasi come se la libertà di ognuno di noi non fosse più libertà, imposizioni assurde oserei direi dittatoriali, vedi mascherine, obblighi di ogni genere dove o non dove si potesse andare, fare o non fare, ma – dichiara– ho sempre creduto nella forza dell’Uomo e all’unione del Popolo Sovrano e sono più che convinto che l’Essere Umano nasca per portare luce, amore e non per portare discordie e divisioni, quelli non sono uomini ...

