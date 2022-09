Roberto Speranza: il volto di un dirigismo politico duro a morire (Di sabato 24 settembre 2022) La figura politica di Roberto Speranza, ancora per poche settimane Ministro della salute, ha stravolto le nostre vite, esercitando nel biennio pandemico la maggiore pressione e restrizione delle libertà individuali mai registrata dalla fine della seconda guerra mondiale. Il sogno dirigista di Speranza Da storico esponente comunista, affascinano dai criteri politici di gestione del potere totalmente incentrati nelle mani dello stato, se necessario oppressore di qualsiasi diritto personale dei singoli cittadini, Speranza è riuscito a coronare il suo sogno, rivelato nel suo ormai celebre testo ritirato frettolosamente dalle librerie dopo lo scoppio di numerose polemiche. Infatti, per il ministro della salute la possibilità da parte dei governi di imporre delle regolamentazioni rigide ed inamovibili ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 settembre 2022) La figura politica di, ancora per poche settimane Ministro della salute, ha strale nostre vite, esercitando nel biennio pandemico la maggiore pressione e restrizione delle libertà individuali mai registrata dalla fine della seconda guerra mondiale. Il sogno dirigista diDa storico esponente comunista, affascinano dai criteri politici di gestione del potere totalmente incentrati nelle mani dello stato, se necessario oppressore di qualsiasi diritto personale dei singoli cittadini,è riuscito a coronare il suo sogno, rivelato nel suo ormai celebre testo ritirato frettolosamente dalle librerie dopo lo scoppio di numerose polemiche. Infatti, per il ministro della salute la possibilità da parte dei governi di imporre delle regolamentazioni rigide ed inamovibili ...

