Queer as Folk, il reboot cancellato da Peacock dopo una stagione (Di sabato 24 settembre 2022) Peacook ha deciso di non rinnovare Queer as Folk, serie creata da Russell T. Davies e Stephen Dunn, per una seconda stagione Il reboot di Queer As Folk non tornerà sul piccolo schermo. Peacock ha deciso di non rinnovare per una seconda stagione la serie creata da Russell T. Davies e Stephen Dunn. Una rivisitazione della serie britannica creata da Davies, presentata in anteprima il 9 giugno, esplora le vite di un gruppo eterogeneo di amici a New Orleans, le cui vite vengono trasformate all'indomani di una tragedia. La serie era interpretata da Devin Way, Fin Argus, Jesse James Keitel, CG, Johnny Sibilly e Ryan O'Connell. Accanto a loro, una serie di guest star tra cui Kim Cattrall, Juliette Lewis, Ed Begley

